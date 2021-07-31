Пока дети играли возле берега, Алисса заметила группу девочек, которым на вид было не более 15 лет. "Я случайно подняла глаза и увидела, как одна из девочек машет руками мне. Я сразу поняла, что что-то не так", — вспомнила Алисса ДеВитт.

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Женщина вытащила своих детей на берег, приказав старшей дочери смотреть за младшим, а сама побежала на пирс. По дороге Алисса набрала службу спасения, выкрикивая просьбы о помощи и адрес пляжа. У нее не было времени убеждаться, что спасатели услышали сообщение, ведь рядом больше никого не было.

Когда женщина подошла к краю пирса, она легла на живот, несмотря на свой 5 месяц беременности. Тогда протянула руку в воду, пытаясь вытащить девочек обратно на пирс. Однако каждый раз, когда она была готова вытащить ребенка, появлялась большая волна, что сбивала их и почти стаскивала в воду саму Алисса.

Переломный момент произошел, когда одна маленькая девочка посмотрела на меня и сказала: "Я умру". Я подумала: "Я не дам тебе умереть, я вытащу тебя из этой воды, я обещаю",

– вспомнила Алисса.

Ей удалось вытащить из воды 3 девочек и тогда они вместе с беременной женщиной побежали к пляжу, где барахтался на волнах четвертый ребенок. Она смогла доплыть до берега, но не могла встать, ведь повредила ногу. Когда они вытащили девочку из воды, на пляж опустился спасательный вертолет и приехали полицейские машины.

После спасения Алиссе только хватило сил, чтобы проверить, что ее дочь и сын в безопасности сидят на пляже. Девочка, которой 6 лет, не давала 2-летнему брату броситься к маме на пирс, ведь мальчик очень сильно за нее боялся.

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Девочек и их спасительницу отвезли в больницу, где обнаружили, что никто не пострадал. Включая будущего малыша Алисса. У женщины только вспухло запястья, за которое хватались дети, пытаясь выбраться из воды.

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