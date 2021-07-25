Готовясь к выступлению, внучка в шутку предложила дедушке выступить с ней в паре. Несмотря на то, что мужчине 72 года, он, не раздумывая, согласился.

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По рассказам матери, девочка знала, что дедушка в молодости очень любил танцевать, поэтому и сделала ему такое предложение.

Кому-то может показаться это безумием, но мой дедушка согласился танцевать чечетку. Это просто невероятно,

– вспомнила внучка.

Танцевальный дуэт провел только 6 репетиций, однако их выступление поразило всех зрителей. Кроме этого, в конце танца дедушка сделал сальто, чем вызвал восторженные крики собравшихся.

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Мама девочки опубликовала видео на YouTube, чтобы люди могли увидеть и вдохновиться выступлением дедушки с внучкой.

Смотрите видео выступления дедушки с внучкой: