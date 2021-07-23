Мужчина заранее приготовил подарок для сына, который родные должны были передать ребенку в день праздника. Это была долгожданная мечта – собака.

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Вручение ценного подарка и эмоциональную реакцию мальчика мама сняла на камеру и выложила в сеть. Когда ребенку сказали, что подарок от отца, он не мог сдержать слез.

В комментариях люди писали, что чрезвычайно тронуты историей:

"Простите, но я не могу перестать плакать. Это очень сильное видео".

"Хорошо, что отец мальчика позаботился о том, чтобы у сына был верный друг".

"Реакция мальчика, когда ему сообщают о подарке, пронзила меня до мурашек. Я плачу".

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Смотрите видео реакции мальчика на подарок: