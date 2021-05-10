Как только папа припарковал машину, Джексон использовал прием Геймлиха, чтобы помочь девочке.

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Находясь позади ребенка, или взрослого человека, следует обхватить его руками вокруг талии, надавить на верхнюю часть живота и сделать резкий толчок вверх – до 5 раз.



Прием Геймлиха / Фото Marsar

Джексон рассказал, что этому он научился после того, как посмотрел передачу на детском канале Nickelodeon. В одном из эпизодов этот спасательный манёвр выполнял знаменитый рестлер Джон Сина.

Отец мальчика Мэтт был очень благодарен сыну за его сообразительность, спокойствие и невероятно гордился им.

Я не слышал ее, потому что она задыхалась. Она не кашляла и не паниковали. Она просто перестала дышать. Слава Богу, Джексон был там. Не знаю, была бы Лелия все еще с нами, если бы не Джексон,

– сообщил Мэтт.

Кроме того, мальчик получил похвалу от самого рестлера Джона Сина. Он отправил Джексону видеосообщения, когда узнал ал о его поступке.

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"Я слышал историю о тебе. Она действительно тронула моё сердце. Обычно, когда случаются подобные вещи, нам трудно действовать. Однако ты не колебался и этим спас жизнь своей сестре. Я хочу поблагодарить тебя за это, Джексон. Спасибо за вдохновение. Спасибо от всех нас", – сказал Джон Сина.

Смотрите видео: как Джексон спас сестренку