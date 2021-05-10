Як тільки тато припаркував автівку, Джексон використав прийом Геймліха, аби допомогти дівчинці.

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Знаходячись позаду дитини, або дорослої людини, слід обхопити її руками навколо талії, надавити на верхню частину живота та зробити різкий поштовх вгору – до 5 разів.



Прийом Геймліха / Фото Marsar

Джексон розповів, що цьому він навчився після того, як подивився передачу на дитячому каналі Nickelodeon. В одному з епізодів цей рятувальний маневр виконував знаменитий рестлер Джон Сіна.

Батько хлопчика Метт був дуже вдячний синові за його кмітливість, спокій та неймовірно пишався ним.

Я не чув її, тому що вона задихалася. Вона не кашляла та не панікувала. Вона просто перестала дихати. Слава Богу, Джексон був там. Не знаю, чи була б Лелія все ще з нами, якби не Джексон,

– повідомив Метт.

Крім того, хлопчик отримав похвалу від самого рестлера Джона Сіна. Він відправив Джексону відеоповідомлення, коли дізнався про його вчинок.

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"Я чув історію про тебе. Вона дійсно зворушила моє серце. Зазвичай, коли трапляються подібні речі, нам важко діяти. Проте ти не вагався і цим врятував життя своїй сестрі. Я хочу подякувати тобі за це, Джексон. Дякую за натхнення. Спасибі від усіх нас", – сказав Джон Сіна.

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