Сім'я Уайтінг відпочивала на березі океану в Каліфорнії, коли 10-річну Хейлі, що гралася у хвилях, почала зносити потужна течія.

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У дівчинки не виходило самостійно вибратися з води, тому вона почала кликати маму на допомогу.

Я думала, що мене не витягнуть. Я була дійсно налякана,

– пригадала Хейлі.

Мама одразу поспішила рятувати доньку, проте сама потрапила у схожу пастку. Сильна хвиля відносила Саманту та Хейлі, яку жінка встигла схопити, у відкритий океан.

Врятована Хейлі / Фото gofundme

Почувши шум, Кевін Коззі кинувся допомагати незнайомцям. Перед тим попросивши наречену знайти рятувальника. "Весь час, коли я тримав її (Хейлі – 24 канал) та підпливав до берега, дівчинка казала: "Продовжуй. Ти можеш це зробити", – пригадав Кевін.

Якби він не зробив цей ризикований і самовідданий вчинок, я б втратила не тільки своє життя, а й свою маленьку дівчинку,

– зазначила Саманта Уайтінг.

Завдяки рятувальнику, мама й донька знали ім'я їх героя. Хейлі захотіла віддячити йому та попросила маму знайти Кевіна. Завдяки соціальній мережі Фейсбук, Саманта змогла знайти їх рятувальника.

Кевін був щасливий тільки від того, що йому вдалося зберегти життя 10-річній дівчинці та зовсім не чекав особливої подяки.

Кевін Коззі з нареченою / Фото GMA

Мати з донькою вирішили оплатити Кевіну та його нареченій весілля та медовий місяць їх мрії. Для цього вони організувавши збір коштів на сайті для благодійності.

"Сподіваюся, ці гроші підуть не тільки на весілля, але і на початковий внесок за будинок. Кевін і його наречена, як і раніше, скромно кажуть, що не заслуговують цього", – повідомила Саманта Уайтінг.

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Якби у мене були гроші, щоб дати їм ще що-небудь, я б це зробила, тому що вони врятували мій світ, мою дитину. Моя сім'я тепер буде назавжди пов'язана з цією людиною і його сім'єю,

– зазначила Саманта.

Дізнавшись про цю історію, людини почали активно долучатися до акції. Завдяки їхній підтримці, вже зібрано майже 70 тисяч доларів.

Дивіться відео: як Кевін врятував Хейлі