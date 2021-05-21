У Сирио непростой диагноз – тетраплегия, что является одной из самых тяжелых форм детского церебрального паралича (ДЦП), при котором может полностью отсутствовать движение конечностей и нарушается работа органов речи.

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Кроме этого, у мальчика постоянно открыт рот. Он не может правильно произносить слова и глотать, поэтому питается через зонд в желудке. Несмотря на все трудности, Сирио всегда веселый и активный. У него невероятная жажда жизни и устойчивость, которой могли бы позавидовать взрослые люди.

Скажем так, что мы являемся частью тех, кого исключили из мира с момента рождения. Но мы никогда не хотели принимать это пассивно,

– вспомнила мать Валентина.

Именно поэтому женщина решила создать страницу в Instagram и Facebook, чтобы делиться фото и видео из жизни ее сына. Например, это могут быть воспоминания, как Сирио пошел в школу с огромным рюкзаком, как сам катается на игрушечном автомобиле или будит своего старшего брата Нило.

Мы хотели рассказать историю инвалидности иначе. Рассказать ее, какая она есть, с чем трудно столкнуться. Однако с правильной помощью, можно позволить этим детям наслаждаться чем-то, что на самом деле можно назвать жизнью,

– сообщила Валентина.

"За короткое время реакция, особенно семей, живущих в подобных ситуациях, была мощной и интересной. Поэтому мы решили продолжать", – добавила Валентина.

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Мать отметила, что хочет разрушить клеймо, которое часто окружает инвалидность. А также показать, что наличие особых потребностей не означает окончание развлечений для ребенка. "Мы поняли, что говорить необходимо, не ища сожаления. Однако это отличается от привычного образа рассказа об инвалидности", – рассказала Валентина.

Смотрите фото из жизни Сирио: