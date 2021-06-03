Отец Стивен Поуст с 7-летним сыном Чейзом и 4-летней дочерью Эбигейл отправились на рыбалку на реку Сент-Джонс. Мужчина поставил лодки на якорь, одел на дочь спасательный жилет и позволил детям окунуться в воду.

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Внезапно сильное течение подхватило Эбигейл и начало тянуть ее прочь от лодки. Отец сразу бросился спасать ребенка, но река уносила ее дальше. Стивен решил плыть за дочкой и сказал Чейзу направляться к берегу, чтобы позвать на помощь.

Я сказал им, что люблю их, потому что не был уверен, что произойдет. Я старался держать обоих. Я истощился. Они отплывали от меня,

– вспомнил Стивен Поуст.

Чейз без жилета плыл час до берега. Он вспомнил, что плыл на спине, чтобы не устать. Когда мальчик вышел из воды, он побежал к ближайшему дому за помощью. Кроме того, добавил, что не имеет ни малейшего понятия, как смог добратся до берега.



Какой путь проплыл Чейз / Фото dailymail

В то время течение успело отнести его отца и сестру на расстояние примерно в 2 километра от лодки. Об этом сообщил Департамент пожарно-спасательной службы Джексонвиля. Их поиски заняли у спасателей еще больше часа. Из воды отца с дочерью достали целыми и невредимыми.



Чейз и Эбигейл / Фото Фейсбук

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"Мы выбрались. По милости Божией, мы выбрались. Маленький мужчина добрался до берега и позвал на помощь, и это спасло нам жизнь", – сказал Поуст.

Смотрите видео: как Чейз спас отца и сестру