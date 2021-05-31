Сержант полиции Стейси Уайтт поздно вечером патрулировал шоссе, когда увидел автомобиль, который ехал с выключенными фарами. Он тут же остановил нарушителя и потребовал у него документы.

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Мужчина представился Джеймсом Свитом и дал свои права полицейскому. Милиционер решил проверить нарушителя по официальной базе данных, но не смог найти никакой информации о нем.

Между тем водитель пытался убедить правоохранителя, что он обычный гражданин и его следует отпустить. Однако Стейси не поддавался на уговоры и не верил в техническую ошибку. Тогда водитель решил рассказать правду о себе, которую никто не знал более 30 лет.

Оказалось, что никакого Джеймса Свита не существует, а настоящее имя мужчины – Бенни Винт. Патрульный пробил по базе новые данные, в которых было указано, что "Бенни Винт утонул в океане 32 года назад".

Почему мужчина изменил имя и инсценировал свою смерть

В 1989 году муж уехал в курортный город, чтобы обсудить со своей невестой Патрисией Холлингсворт детали предстоящей свадьбы. Их дочери тогда было уже 2 года.

Однажды Патриция проснулась утром и обнаружила записку от Бенни. В ней он сообщил, что хочет искупаться на рассвете и скоро вернется. Однако мужчина так и не появился. Женщина сообщила спасателям о пропаже жениха, но многодневные поиски не принесли результата.

Бенни Винт / Фото CNN

Бенни Винта признали пропавшим, однако появился Джеймс Свит. Мужчина убежал, переехал в другой город, завел новую семью и открыл собственный бизнес.

В полицейском участке, куда его доставили, рассказ подтвердился. Там он также объяснил, зачем ему понадобилось инсценировать свою гибель.

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В 1980-х годах Бенни торговал запрещенными веществами, но решил уйти из незаконного бизнеса. Бывшим боссам это не понравилось, а у мужчины "развилась паранойя". Он думал, что его вот-вот догонят и накажут. Поэтому придумал историю со своим исчезновением и решил начать новую жизнь.