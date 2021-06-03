Батько Стівен Поуст із 7-річним сином Чейзом і 4-річною донькою Ебігейл вирушили на риболовлю на річку Сент-Джонс. Чоловік поставив човна на якір, одягнув на дочку рятувальний жилет і дозволив дітям зануритися у воду.

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Раптово сильна течія підхопила Ебігейл і почала тягнути її геть від човна. Батько одразу кинувся рятувати дитину, але річка відносила її далі. Стівен вирішив плисти за донькою та сказав Чейзу направлятися до берега, щоб покликати на допомогу.

Я сказав їм, що люблю їх, бо не був впевнений, що станеться. Я намагався тримати обох. Я виснажився. Вони відпливали від мене,

– пригадав Стівен Поуст.

Чейз без жилета плив годину до берега. Він пригадав, що плив на спині, аби не втомитися. Коли хлопчик вийшов із води, він побіг до найближчого будинку за допомогою. Крім того, він додав, що немає жодної гадки, як зміг дістався до берега.



Який шлях проплив Чейз / Фото dailymail

У той час течія встигла віднести його батька і сестру на відстань приблизно у 2 кілометри від човна. Про це повідомив Департамент пожежно-рятувальної служби Джексонвіля. Їх пошуки зайняли у рятувальників ще понад годину. З води батька з донькою дістали цілими й неушкодженими.



Чейз та Ебігейл / Фото Фейсбук

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"Ми вибралися. З милості Божої, ми вибралися. Маленький чоловік дістався берега і покликав на допомогу, і це врятувало нам життя", – сказав Поуст.

Дивіться відео: як Чейз врятував батька і сестру