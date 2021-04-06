Психотерапевт Филиппа Перри объяснила, как правильно развивать и воспитывать ребенка, не прилагая при этом титанических усилий. Какие важнейшие 5 советов для родителей она дала – читайте в материале.

Отмечайте границы

Это действительно сложно, потому что родители любят своих детей и хотят дать им лучшее. Однако стоит помнить, что должен быть предел.

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Если считаете себя максимально внимательными и лояльными родителями, ограничений все равно не избежать.

Как это сделать с любовью? Разделяйте "я" и "ты". Например, можно сформулировать свой ответ так: "Я знаю, что ты хочешь проехаться на автобусе по ночному городу, но я пока не готов позволить тебе сделать это". Однако не такой реакции, как: "нет, тебе всего 13 лет, ты еще мал".



Назначайте границы / Фото Children's Hospital Colorado​

Плохое настроение – это нормально

Родителям хочется, чтобы дети всегда были счастливы и в хорошем настроении. Поэтому, когда они в плохом настроении, это огорчает их и они пытаются утешить.

Однако, очень важно позволяли детям находиться в любом настроении. А родители должны быть рядом и принимать их разными. Тогда такие чувства не будут вызывать у них негативного отношения к самим себе.

Зеркало для ребенка

Родителям нужно помнить, что они – зеркало для своего ребенка. Он впитывает их модели поведения и реакции.



Родители – зеркало для ребенка / Фото Parents​

Если ребенок постоянно слышит от родителей что-то вроде: "только посмотри на свои грязные ботинки", единственное, что он воспринимает – это разъяренное лицо взрослых. Поэтому прежде чем вспомнить о грязных ботинках, успокойтесь и улыбнитесь. Ребенок должен чувствовать, что его рады видеть.

Поведение – это общение

Ребенок ведет себя плохо? Это означает, что он пытается что-то сообщить. И делает это так, как умеет. Поэтому родителям нужно читать между строк, искать причину такого поведения, помогать малышу выражать все, что чувствует.

Не стоит подавлять эмоции ребенка. Родители должны помочь ему распознавать и формулировать свои чувства, даже если мы сами в той же ситуации реагировали бы иначе. Все разные.

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Ребенок – это не проект

Ваш ребенок – это не работа, которую надо выполнить, и не проект, который нужно постоянно совершенствовать. Ваш ребенок – это человек, с которым нужно строить отношения. Маленький или большой – это человек.