Уже в детском саду часто видно, кто из детей себя проявляет как будущий лидер и не боится риска. Однако есть несколько простых, но действенных методов, которые помогут привить ребенку лидерские качества.

Будьте примером

В глазах ребенка лидером есть родители, поэтому им нужно со всей ответственностью думать по поводу своих решений и поступков. Как будут действовать они, скорее всего, так же будет поступать и ребенок.

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Поощряйте командную работу

Это касается не только общих семейных дел, но и мероприятий, в которых будет участвовать группа детей: поход с классом, командный спорт, театральная постановка.



Командная работа / Фото sunrise-study​

Учите справляться с неудачами

Это очень важное умение любого успешного человека – пережить неудачу и двигаться дальше. Поражение в спорте, разочарование от низкой оценки, обида от того, что старостой класса выбрали не его – много есть случаев, когда ребенок должен уметь разумно относиться к потерям, обидам и разочарованиям. А также понимать, что они неизбежны, поэтому не стоит зацикливаться на них.

Развивайте навыки ведения переговоров

Родителям не нужно давить на ребенка своим авторитетом. Им нужно приучить отстаивать свою точку зрения путем переговоров, споров с разумными аргументами.

Учите ребенка принимать взвешенные решения

Не одномоментно и импульсивно, а взвешено. Чем раньше дети научатся принимать правильные решения, тем увереннее они будут это делать во взрослой жизни. Чтобы этому научить, не предлагайте ребенку сразу весь спектр вариантов на выбор, ограничьте его несколькими, чтобы проще было сравнивать.



Учите принимать решения / Фото Chapter Two Coaching​

Развивайте навыки планирования у детей

В каждой семье есть масса запланированных мероприятий – от вариантов проведения каникул до ежемесячных поездок в гости к родственникам или друзьям. Привлекайте детей к планированию поездок и походов, семейных развлечений. Пусть они вместе с родителями продумывают расписание, маршрут, кто за какие дела будет отвечать в эти поездки.

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Поощряйте оптимистическое мышление

Оптимизм тесно связан с успехом. Развивайте у ребенка умение с юмором относиться к себе, уметь по-доброму пошутить в нужный момент, с оптимизмом смотреть на ситуацию. Люди, которые это умеют и заряжают уверенностью других, всегда становятся лидерами.