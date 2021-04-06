Психотерапевт Філіппа Перрі пояснила, як правильно розвивати і виховувати дитину, не докладаючи при цьому титанічних зусиль. Які найважливіші 5 порад для батьків вона дала – читайте у матеріалі.

Позначайте кордони

Це справді складно, тому що батьки люблять своїх дітей та хочуть дати їм кращого. Проте варто пам'ятати, що має бути межа.

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Якщо вважаєте себе максимально уважними та лояльними батьками, обмежень все одно не уникнути.

Як це зробити з любов'ю? Розділяйте "я" і "ти". Наприклад, можна сформулювати свою відповідь так: "Я знаю, що ти хочеш проїхатись автобусом нічним містом, але я поки не готовий дозволити тобі зробити це". Проте не такої реакції, як: "ні, тобі лише 13 років, ти ще малий".

Призначайте кордони / Фото Children's Hospital Colorado

Поганий настрій – це нормально

Батькам хочеться, щоб діти завжди були щасливі й у доброму гуморі. Тому, коли вона у поганому настрої, це засмучує їх й вони намагаються втішити.

Однак, дуже важливо дозволяли дітям перебувати у будь-якому настрої. А батьки мають бути поруч й приймати їх різними. Тоді такі почуття не викликатимуть у них негативного ставлення до самих себе.

Дзеркало для дитини

Батькам потрібно пам'ятати, що вони – дзеркало для своєї дитини. Вона вбирає їх моделі поведінки та реакції.

Батьки – дзеркало для дитини / Фото Parents

Якщо дитина постійно чує від батьків щось на кшталт: "лишень подивися на свої брудні черевики", єдине, що вона сприймає, – це розлючене обличчя дорослих. Тому перш ніж згадувати про брудні черевики, заспокойтеся і посміхніться. Дитина має відчувати, що її раді бачити.

Поведінка – це спілкування

Дитина поводиться погано? Це означає, що вона намагається щось повідомити. І робить це так, як уміє. Тому батькам потрібно читати поміж рядків, шукати причину такої поведінки, допомагати малюку висловлювати все, що відчуває.

Не варто пригнічувати емоції дитини. Батьки повинні допомогти їй розпізнавати й формулювати свої почуття, навіть якщо ми самі у тій самій ситуації реагували б інакше. Усі різні.

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Дитина – це не проєкт

Ваша дитина – це не робота, яку треба виконати, і не проєкт, який треба постійно вдосконалювати. Ваша дитина – це людина, з якою треба будувати стосунки. Мала чи велика – це людина.