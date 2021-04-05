В школьной жизни ребенка могут происходить совершенно разные вещи, поэтому родителям важно обсуждать с малышом все, что происходит. Особенно в случае, если ребенка отталкивают или не принимают сверстники.

• Для начала нужно выясните причину плохого отношения сверстников к ребенку.

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• Предложите ребенку виды поведения, которые помогут наладить отношения. Однако они должны предлагаться только как варианты, а не как необходимость или тем более требование.



Советы детям / Фото CHOC Children's Blog​

Например, вместо: "Ты должна извиниться перед Оксаной за то, что забрала ее книгу", лучше сказать: "Ты можешь извиниться перед Оксаной за то, что сделала. Тогда конечно ей будет легче".

• Научите ребенка понимать эмоции других. Для этого полезно использовать, например, терапевтические сказки, которые показывают эмоциональное состояние детей в различных ситуациях, а также ролевые игры с обсуждением проблемных случаев. Это поможет ребенку научиться новому поведению.

Кроме этого, можно называть эмоции, которые ребенок испытывает. Например: "Я вижу, что тебе сейчас грустно. Как я могу тебе помочь?", Или "Ты сейчас сердишься". Таким образом он научится лучше понимать свое эмоциональное состояние, а это повлияет на понимание эмоций других людей.

• Помогайте ребенку стать более уверенным в себе: хвалите за достижения, не ставьте в пример братьев или сестер. Ваш ребенок – индивидуальность и не должен быть похож на них.



Хвалите за достижения / Фото Kids in the House​

• Всегда поддерживайте ребенка, он должен знать, что в любой ситуации может рассчитывать на помощь родителей и их любовь.

• Никогда не говорите ребенку, что он плохой. Его самооценка напрямую зависит от того, что о нем думают родители.

• Учите ребенка проявлять уважение по отношению к другим, это возможно сделать только если вы сами уважаете других.

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• Стоит также подумать над тем, чтобы отдать ребенка на какие-то кружки или секции. Там он может завязать новые дружеские отношения не омраченные изгнанием.