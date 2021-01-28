Филлис и Кевин Харан потратили десятки лет жизни на поиски своего сына Шона. Смогли встретили своего ребенка они только через 40 лет.

Источник: The Mirror

Еще в 70-х, будучи подростками, Филлис и Кевин влюбились друг в друга. Девушка быстро забеременела, поэтому пара покинула все и переехала в Лондон.

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Влюбленные снимали комнату и прятали ребенка от владелицы, чтобы она не выгнала молодую семью. Когда хозяйка узнала, то дала паре 24 часа на то, чтобы они освободили помещение.

Юные Филлис и Кевин остались без денег и крыши над головой. Содержать сына они не могли, потому решились на серьезный шаг – отдать мальчика на усыновление. Они были убеждены, что заберут ребенка, как только у них появятся деньги.

Нам было очень трудно отдавать ребенка, но мы думали, что сможем его вернуть,

– вспомнила Филлис.

Когда семья решила вернуть мальчика, то агентство по усыновлению заявило супругам, что их сын живет в Испании, а его новая семья богаче. Через суд пара также не смогла вернуть ребенка.

Филлис и Кевин пообещали себе, что найдут сына. Тщательные поиски таки привели семью к их пропавшему Шону. Все эти годы мужчина жил под именем Рубин Молинеро в небольшом испанском городе, не пытаясь найти своих биологических родителей.

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По словам Шона, он считал, что семья его бросила, поэтому мужчина не хотел думать о своем прошлом. Наконец встретившись со своими родителями, сын узнал всю историю и понял, как был неправ.