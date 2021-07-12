Мать девочки решила проверить IQ дочки, когда заметила, что в полтора года Каши уже выучила все буквы и цифры.

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"Мы обратили внимание на то, что у нее очень хорошая память. Она все быстро схватывает и получает огромное удовольствие от обучения", – отметила мама Сухджит Атвал.

Еще до того, как девочке исполнилось 2 года, она могла назвать любой элемент таблицы Менделеева, сосчитать до 100, изучила 50 знаков языка жестов и начала учить испанский язык. Кроме того, она могла распознать и назвать каждый штат США, в том числе показать его на карте.



Каше Квест / Фото Black Wealth Magazine

Родители решили сводить Каше к психологу, который протестовал IQ девочки и проверил по тесту Менса. Девочка смогла набрать 146 баллов, когда, например, 98% взрослых американцев набирают только 100 баллов.

Организация Менса уже приняла Каше Квест, что автоматически делает ее самой молодой американкой, которая когда-либо получала членство в престижной организации.

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