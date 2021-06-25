В возрасте 12 лет Алена Анали собирается поступить в университет штата Аризона, чтобы получить двойную специализацию: одну в области астрономии и планетологии, а вторую – в области химии.

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Цель девочки – до 16 лет стать инженером в НАСА. Там она собирается применить свои знания для создания марсоходов. "В момент, когда закончу колледж, я буду управлять одной из этих космических машин", – уверенно заявила Алена.



Алена Анали / Фото Инстаграм

Хотя такие цели и кажутся слишком амбизицознимы, однако мама Алени говорит, что ее дочь мечтала о карьере в космическом агентстве, когда была еще совсем маленькой девочкой.

Она всегда говорила: "Мама, я буду работать в НАСА". Затем она начала говорить: "Я буду самой молодой темнокожей девушкой, которая когда-либо работала в НАСА",

– вспомнила Дафна МакКуартер.

В детстве Алена увлеклась конструкторскими игрушками LEGO, из которых строила хитроумные модели всего от Тадж-Махала и замка "Дисней" к марсоходу "Аполлон-11" и ракет НАСА.

Одновременно с освоением учебной программы в колледже девочка планирует заниматься собственными проектами: написанием детской книги и созданием подкаста, посвященного STEM (наука, технологии, инженерия и математика). Несмотря на это самая большая мечта Алены стать примером для всех девочек, которые сомневаются в своих возможностях и способностях.

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"Неважно, сколько вам лет и чем вы планируете заниматься. Мечтайте, работайте и вы сможете добиться всего", – рассказала Алена.