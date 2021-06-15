Когда мальчик родился, врачи убеждали родителей, что он никогда не сможет ходить и говорить. Однако Кевин научился жить со своей болезнью.

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В свои 18 лет он не только прекрасно ходит и говорит, но еще поет, читает и занимается спортом.

Парень отметил, что большинство людей вообще не замечают, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Однако они иногда проявляются в виде нарушений кратковременной памяти и невероятной гиперактивности.

При этом Кевин успешно окончил среднюю школу и подал заявление на поступление в университет Теннесси. В ответ парень получил письмо от высшего учебного заведения, в котором было сказано, что он принят.

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Кевин не находил себе места от радости, когда открыл письмо. Он не мог поверить, что смог поступить.

Смотрите видео, сняли родители Кевина: