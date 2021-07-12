Мати дівчинки вирішила перевірити IQ доньки, коли помітила, що у півтора року Каші вже вивчила всі букви та цифри.

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"Ми звернули увагу на те, що у неї дуже хороша пам'ять. Вона все швидко схоплює й отримує величезне задоволення від навчання", – зазначила мама Сухджіт Атваль.

Ще до того, як дівчинці виповнилося 2 роки, вона могла назвати будь-який елемент таблиці Менделєєва, порахувати до 100, вивчила 50 знаків мови жестів та почала вчити іспанську мову. Крім того, вона вміла розпізнати й назвати кожен штат США, у тому числі показати його на карті.



Каше Квест / Фото Black Wealth Magazine

Батьки вирішили зводити Каше до психолога, який протестував IQ дівчинки та перевірив по тесту Менса. Дівчинка змогла набрати 146 балів, коли, наприклад, 98% дорослих американців набирає тільки 100 балів.

Організація Менса вже прийняла Каше Квест, що автоматично робить її наймолодшою американкою, яка коли-небудь отримувала членство в престижній організації.

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