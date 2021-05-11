Рим Эль-Хоули переживала, что дети могут забыть все, что они изучили до начала пандемии и потом им может быть трудно.

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Сначала девочка использовала для обучения только блокнот и ручку, однако местная компания решила помочь ей и подарила доску и маркеры.

"Я просыпаюсь утром, молюсь, а потом начинаю занятия. Я учу детей арабскому, математике, религии и английскому языку", – рассказала Рим Эль-Хоули.

Когда школы закрылись, Рим начала учить нас, чтобы мы не забывали, что узнали в школе. Мне нравится Рим, так как благодаря ей я действительно понимаю арабский, математику и английский,

– рассказал ученик Мохамед Абдель Монейм.



Ученики Рим / Фото New York Post​

В будущем девочка планирует стать учителем математики. Поэтому для нее это еще и отличный способ практиковаться.

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"Моя мама сначала не поощряла мою идею с преподаванием, потому что я слишком громко и резко говорю. Однако когда она увидела, какую пользу я приношу ученикам, как они взаимодействуют со мной, она поняла, что я смогу стать учителем", – вспомнила Рим.

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