Рім Ель-Хоулі переживала, що діти можуть забути все, що вони вивчили до початку пандемії й потім їм може бути важко.
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Спочатку дівчинка використовувала для навчання тільки блокнот і ручку, проте місцева компанія вирішила допомогти їй та подарувала дошку і маркери.
"Я прокидаюся вранці, молюся, а потім починаю заняття. Я вчу дітей арабської, математики, релігії та англійської мови", – розповіла Рім Ель-Хоулі.
Коли школи закрилися, Рім почала вчити нас, щоб ми не забували те, що дізналися в школі. Мені подобається Рім, тому що завдяки їй я дійсно розумію арабську, математику та англійську,
– розповів учень Мохамед Абдель Монейм.
Учні Рім / Фото New York Post
В майбутньому дівчинка планує стати вчителем математики. Тому для неї це ще й чудовий спосіб практикуватися.
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"Моя мама спочатку не заохочувала мою ідею з викладанням, тому що я занадто голосно та різко розмовляю. Проте коли вона побачила, яку користь я приношу учням, як вони взаємодіють зі мною, вона зрозуміла, що я зможу стати вчителем", – пригадала Рім.
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