Батько занепокоївся, коли побачив, що його донька важко дихає. Вже у лікарні на рентгенівському знімку виявилося, що дівчинка проковтнула батарейку.

Коли чоловік помітив, що його 11-місячна донька Софія-Грейс стала важко дихати й відмовлятися від твердої їжі, він вирішив повезти її на обстеження до лікарні. Про це повідомило видання BBC.

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Наступні 4 місяці лікарі не могли зрозуміти, чому страждала дівчинка. Весь час вони ставили різноманітні та невірні діагнози, поки не зробили рентгенівський знімок. Він продемонстрував, що у горлі дитини був сторонній предмет – плоска батарейка розміром 24,5 міліметра.



Дитина проковтнула батарейку / Фото BBC

Лікарі відправили Софію-Грейс на операцію, щоб витягнути з горла маленької пацієнтки предмет. Для цього медикам потрібно було понад 2 години.

За словами лікаря Джанет МакНеллі, дівчинка вижила тільки завдяки тому, що батарейка була старою і розрядженою. В іншому випадку наслідки були б набагато сумніші.



Батарейка / Фото BBC

Зараз Софія-Грейс харчується пюре і почуває себе краще, але все ще лікується і відновлюється. За 4 місяці, що предмет провів в її організмі, він встиг погіршити здоров'я дівчинки.

Просто позбудьтеся від цих батарейок або зберігайте їх під замком. Також не давайте дитині гратися з ключами від машини. Завжди довіряйте своїм батьківським інстинктам,

– заявив батько дівчинки.



Софія-Грейс / Фото BBC

До заклику приєдналася і доктор МакНеллі. Вона пояснила, що батарейки та дрібні магніти дуже небезпечні для дітей, які можуть їх непомітно проковтнути.

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Якщо хтось з батьків побачив, як дитина проковтнула щось з цих предметів, йому потрібно відразу ж звертатися до лікаря.