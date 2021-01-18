Найбільший страх батьків: як дівчинка 4 місяці жила з батарейкою в горлі
Батько занепокоївся, коли побачив, що його донька важко дихає. Вже у лікарні на рентгенівському знімку виявилося, що дівчинка проковтнула батарейку.
Коли чоловік помітив, що його 11-місячна донька Софія-Грейс стала важко дихати й відмовлятися від твердої їжі, він вирішив повезти її на обстеження до лікарні. Про це повідомило видання BBC.
Цікаво Перелом шиї замість трюку: як пара намагалася відтворити відому сцену з "Брудних танців"
Наступні 4 місяці лікарі не могли зрозуміти, чому страждала дівчинка. Весь час вони ставили різноманітні та невірні діагнози, поки не зробили рентгенівський знімок. Він продемонстрував, що у горлі дитини був сторонній предмет – плоска батарейка розміром 24,5 міліметра.
Дитина проковтнула батарейку / Фото BBC
Лікарі відправили Софію-Грейс на операцію, щоб витягнути з горла маленької пацієнтки предмет. Для цього медикам потрібно було понад 2 години.
За словами лікаря Джанет МакНеллі, дівчинка вижила тільки завдяки тому, що батарейка була старою і розрядженою. В іншому випадку наслідки були б набагато сумніші.
Батарейка / Фото BBC
Зараз Софія-Грейс харчується пюре і почуває себе краще, але все ще лікується і відновлюється. За 4 місяці, що предмет провів в її організмі, він встиг погіршити здоров'я дівчинки.
Просто позбудьтеся від цих батарейок або зберігайте їх під замком. Також не давайте дитині гратися з ключами від машини. Завжди довіряйте своїм батьківським інстинктам,
– заявив батько дівчинки.
Софія-Грейс / Фото BBC
До заклику приєдналася і доктор МакНеллі. Вона пояснила, що батарейки та дрібні магніти дуже небезпечні для дітей, які можуть їх непомітно проковтнути.
Важливо 93-річний дідусь порушив карантин задля батончиків: яку зворушливу традицію боявся пропустити
Якщо хтось з батьків побачив, як дитина проковтнула щось з цих предметів, йому потрібно відразу ж звертатися до лікаря.
Поділитися новиною