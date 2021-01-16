Американец встретил на улице дедушку, который нарушал карантин для того, чтобы не пропустить семейную традицию. История пенсионера так тронула, что мужчина решил помочь.

Ричард Фармер направлялся домой из офиса, когда увидел пожилого мужчину – 93-летнего Майка. Дедушка стоял с поднятым вверх большим пальцем, пытаясь остановить автомобиль. Об этом мужчина рассказал на своей странице в фейсбук.

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Агент по недвижимости подъехал к дедушке и спросил, не нужна ли ему помощь. Тот ответил, что идет в магазин "Все по 99 центов", который расположен в 2,5 километра.

Сначала Ричард подумал, что дедушка хочет купить продуктов, поэтому решил ему помочь и подвезти. Перед этим риэлтор обработал ручку автомобиля и сиденья дезинфицирующим раствором, а также дал попутчику дезинфектор для рук.



Ричард Фармер с дедушкой / Фото фейсбук

По дороге в магазин пасажир разговорился и рассказал, что едет за шоколадными батончиками "Hershey" для своей 94-летней жены Дорис. Оказалось, что пара каждый вечер ест его пополам. Однако сейчас батончики закончились, поэтому он едет покупать 35 штук.



Дедушка с батончиками / Фото фейсбук

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После покупки сладостей Ричард вернул дедушку домой. "Я дал ему свою визитку и сказал, если в следующий раз ему понадобятся шоколадки, не нужно пытаться ездить автостопом, можно просто позвонить мне. Я с нетерпением жду встречи с Дорис", – добавил Ричард Фармер.