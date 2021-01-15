Учительница танцев и ее парень решили повторить сцену из фильма "Грязные танцы". Однако вместо эффектного номера, произошло падение на голову.

Милли Сленнетт поспорила с сестрой, что вместе с парнем они смогут повторить момент, в котором герой Патрика Суэйзи поднимает над головой Дженнифер Грей. Однако пара не учла, что после нескольких бокалов алкоголя это может быть опасно. Об этом сообщило издание NY Post.

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Девушка с разбега прыгнула в объятия парня, который пытался поднять ее параллельно земле, но не удержал.



Момент, который пыталась повторить пара / Фото The Times

Милли перевернулась через плечо и упала на голову. Однако ей еще повезло, ведь она избежала перелома позвоночника.

"Все прошло так быстро. Мы выпили несколько напитков. Я думаю, что наличие алкоголя в организме, возможно, помогла моему падению, я была немного более расслаблена. Я все пыталась поднять ноги выше, а затем они оказались над моей головой", – вспомнила Милли Сленнетт.

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"Я знаю, что мне очень повезло. Все могло быть гораздо хуже. Я могла сломать себе шею или повредить позвоночник. Я могла умереть. Не рекомендую пробовать этот трюк после нескольких рюмок. Обязательно сначала потренируйтесь в бассейне или еще где-то", – добавила Сленнетт.