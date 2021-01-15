Для того, чтобы в памяти навсегда остались воспоминания, опытные мамы советуют сделать серию снимков первых дней жизни малыша. Эти кадры станут ключевыми в вашем семейном фотоальбоме.

Встреча с братиком или сестренкой

Один из самых трогательных моментов первого дня жизни малыша – встреча со старшим братиком или сестренкой. Этот снимок будет греть ваше сердце всю жизнь. Посоветовали в издании "Мой ребенок".

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Кадр с братиком / Фото AboutKidsHealth

Фото с мамой и папой

Классическое семейное фото – мама и папа вместе с новорожденным малышом. Такой кадр обязательно должен быть в семейном фотоальбоме.



С папой и мамой / Фото Inside Chappaqua

Знакомство с бабушкой и дедушкой

Если в родильном доме находились родители молодой семьи, то стоит использовать этот момент и сделать кадр знакомства бабушек и дедушек с новорожденным ребенком.



Кадр с дедушкой / Фото What to Expect

Отпечаток маленькой ножки

В последнее время популярно оставлять след крошечной ножки новорожденного на листе бумаги. Однако вы можете сделать фото момента, когда малыш оставляет этот след.



Отпечаток ножки / Фото Unsplash

Фото крошечных ножек

Еще одно невероятно красивое фото – кадр маленьких-маленьких ножек новорожденного.



Крошечные ножки / Фото Geico

Первое смешное фото

Сделайте фото маленького личика своей крохи, зафиксировав его первый плач или первое смешной выражение лица.



Смешной малыш / Фото New Atlas

Спящий малыш

Снимите на камеру, как ваш маленький комочек счастья спокойно спит. Эти фото будут вызывать трогательно улыбку на лице всю жизнь.



Малыш спит / Фото Sanford Health News

Первые объятия с мамой

Удивительный кадр, на котором мама прижимает своего малыша, станет настоящей семейной реликвией.



Первые объятия / Фото University Hospitals

Бирка с роддома

Сфотографируйте бирку из роддома на новорожденном малыше. Такое фото станет отличным дополнением семейного фотоальбома и будет напоминать об этом особом дне.



Бирочка из роддома / Фото We Heart It

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Крошечные пальчики

Дайте крошечным ручкам вашего новорожденного малыша схватить вас за палец и сфотографируйте этот нежный момент.



Крошечные пальчики / Фото Babyology

Много лет вы будете удивляться, какими маленькими были пальчики вашего ребенка.