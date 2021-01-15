10 фото, которые обязательно нужно сделать в первые дни жизни ребенка: примеры от мам
Для того, чтобы в памяти навсегда остались воспоминания, опытные мамы советуют сделать серию снимков первых дней жизни малыша. Эти кадры станут ключевыми в вашем семейном фотоальбоме.
Встреча с братиком или сестренкой
Один из самых трогательных моментов первого дня жизни малыша – встреча со старшим братиком или сестренкой. Этот снимок будет греть ваше сердце всю жизнь. Посоветовали в издании "Мой ребенок".
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Кадр с братиком / Фото AboutKidsHealth
Фото с мамой и папой
Классическое семейное фото – мама и папа вместе с новорожденным малышом. Такой кадр обязательно должен быть в семейном фотоальбоме.
С папой и мамой / Фото Inside Chappaqua
Знакомство с бабушкой и дедушкой
Если в родильном доме находились родители молодой семьи, то стоит использовать этот момент и сделать кадр знакомства бабушек и дедушек с новорожденным ребенком.
Кадр с дедушкой / Фото What to Expect
Отпечаток маленькой ножки
В последнее время популярно оставлять след крошечной ножки новорожденного на листе бумаги. Однако вы можете сделать фото момента, когда малыш оставляет этот след.
Отпечаток ножки / Фото Unsplash
Фото крошечных ножек
Еще одно невероятно красивое фото – кадр маленьких-маленьких ножек новорожденного.
Крошечные ножки / Фото Geico
Первое смешное фото
Сделайте фото маленького личика своей крохи, зафиксировав его первый плач или первое смешной выражение лица.
Смешной малыш / Фото New Atlas
Спящий малыш
Снимите на камеру, как ваш маленький комочек счастья спокойно спит. Эти фото будут вызывать трогательно улыбку на лице всю жизнь.
Малыш спит / Фото Sanford Health News
Первые объятия с мамой
Удивительный кадр, на котором мама прижимает своего малыша, станет настоящей семейной реликвией.
Первые объятия / Фото University Hospitals
Бирка с роддома
Сфотографируйте бирку из роддома на новорожденном малыше. Такое фото станет отличным дополнением семейного фотоальбома и будет напоминать об этом особом дне.
Бирочка из роддома / Фото We Heart It
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Крошечные пальчики
Дайте крошечным ручкам вашего новорожденного малыша схватить вас за палец и сфотографируйте этот нежный момент.
Крошечные пальчики / Фото Babyology
Много лет вы будете удивляться, какими маленькими были пальчики вашего ребенка.
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