Для того, щоб в пам'яті назавжди залишилися спогади, досвідчені мами радять зробити серію знімків перших днів життя малюка. Ці кадри стануть ключовими в вашому сімейному фотоальбомі.

Зустріч з братиком чи сестричкою

Один з найбільш зворушливих моментів першого дня життя малюка – зустріч зі старшим братиком чи сестричкою. Цей знімок буде гріти ваше серце все життя. Порадили у виданні "Мой ребенок".

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Кадр з братиком / Фото AboutKidsHealth

Фото з мамою і татом

Класичне сімейне фото – мама і тато разом з новонародженим малюком. Такий кадр обов'язково повинен бути в сімейному фотоальбомі.



З татом і мамою / Фото Inside Chappaqua​

Знайомство з бабусею і дідусем

Якщо в пологовому будинку перебували батьки молодої сім'ї, то варто використати цей момент й зробити кадр знайомства бабусь та дідусів з новонародженою дитиною.



Кадр з дідусем / Фото What to Expect

Відбиток маленької ніжки

Останнім часом популярно залишати слід крихітної ніжки новонародженого на аркуші паперу. Проте ви також можете зробити фото моменту, коли малюк залишає цей слід.



Відбиток ніжки / Фото Unsplash

Фото крихітних ніжок

Ще одне неймовірно красиве фото – кадр маленьких-маленьких ніжок новонародженого.



Крихітні ніжки / Фото Geico​

Перше смішне фото

Зробіть фото маленького личка своєї крихітки, зафіксувавши її перший плач або перший смішний вираз обличчя.



Смішний малюк / Фото New Atlas​

Сплячий малюк

Зніміть на фотокамеру, як ваш маленький клубочок щастя спокійно спить. Ці фото будуть викликати зворушливо посмішку на обличчі все життя.



Малюк спить / Фото Sanford Health News​

Перші обійми з мамою

Дивовижний кадр, на якому мама притуляє свого малюка, стане справжньою сімейною реліквією.



Перші обійми / Фото University Hospitals​

Бірка з пологового будинку

Сфотографуйте бірку з пологового будинку на новонародженому малюку. Таке фото стане відмінним доповненням сімейного фотоальбому і буде нагадувати про цей особливий день.



Бірочка з пологового / Фото We Heart It​

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Крихітні пальчики

Дайте крихітним ручкам вашого новонародженого малюка схопити вас за палець і сфотографуйте цей ніжний момент.



Крихітні пальчики / Фото Babyology

Через багато років ви будете дивуватися, якими ж маленькими були пальчики вашої дитини.