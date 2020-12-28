После рождения ребенка у мамы может быть недосып, раздражительность и усталость. Поэтому лучше ее поддержать, а на говорить то, что может ее расстроить.

► "Ты выглядишь усталой"

Заботы по уходу за ребенком отнимают у женщины много энергии. Она может уставать и выглядеть далеко неидеально. Не стоит ей об этом напоминать. Об этом сообщили в издании "Мой ребенок".

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► "Ты работаешь?"

Каждая мама работает круглосуточно й во все смены. А вместо денежного поощрения получает поцелуи и улыбки малыша.

► "Ты выглядишь как настоящая мама"

Эти слова огорчают особенно, когда их говорит близкая подруга, которая может выглядеть моложе, хотя вы одного возраста, быть стройнее и сделала успешную карьеру



Мама и ребенок / Фото Healthy Moms Toronto

► "Платье хорошо скрывает лишние килограммы"

Не нужно молодой маме напоминать о том, что она все еще не вернула свои прежние формы. Женщина и сама знает, что выглядит не идеально. Лучшим комплиментом будет: "Это платье тебе очень идет".

► "Был бы это мой ребенок, я бы..."

Такая фраза может вызвать раздражение и обиду. Она звучит как упрек и заставляет чувствовать себя плохой матерью. Например, лучше сказать: "А ты не хочешь попробовать сделать это иначе?".

► "Ты снова беременна?"

Эти слова равны фразе: "Ты опять поправилась?". Такие слова обидят молодую маму, а также может пострадать его самооценка.

► "Я бы не кормила этим ребенка"

Если мама позволяет съесть малышу кусочек шоколада или, например, вместо мяса иногда готовит на обед сосиски – это не преступление, а ее выбор. Современные женщины знают о вреде тех или иных продуктов. Возможно, из-за нехватки времени мама иногда кормит малыша не совсем правильно, но она об этом знает. Не нужно еще раз ей об этом напоминать, а тем более – обвинять.

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► "Мой ребенок также ковырялся в носу"

Совсем не обязательно обращать внимание матери на вредные привычки ее малыша. Лучше сделать вид, что не заметили этого и пообщаться о другом.