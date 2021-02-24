Щасливі стосунки не трапляються випадково. Для цього потрібно двоє емоційно здорових, люблячих людей, які прагнуть бути найкращими партнерами. Експерти зі стосунків розповіли, як найщасливіші пари, з якими вони працювали, підтримують міцний зв'язок.

► Не чекають, що партнер прочитає їх думки

Коуч зі стосунків Даніелль Херел пояснив, що ходити навколо, сподіваючись, що інша людина здогадається, що вам треба, або припускати, що ви точно знаєте, що треба їй – це рецепт катастрофи.

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На його думку, найщасливіші пари відкрито говорять про свої потреби та з повагою ставляться до різниці в потребах. Не вважаючи, що хтось мав би й так це знати, або що в "спорідненої душі" будуть ті ж потреби, що і в них самих.

► Фокусуються на тому, що у партнері подобається, а не на тому, що не подобається

"Це не означає, що вони відкидають свої стандарти щодо стосунків", – зазначила психотерапевт Кері Керолл. На її думку, такі пари простіше знаходять тимчасові компроміси, що дозволяє їм продовжувати цінувати одне одного.



Фокусуються на тому, що подобається / Фото FutureLearn

► Дають одне одному право на сумнів

"Коли люди переживають проблеми в стосунках, нерідкісним є відчуття, що твій партнер перебуває зовсім в іншій команді, не у твоїй. Пам'ятайте, що ви – в одній команді й піклуєтеся одне про одного. Дати партнерові право на сумнів – це велика сила у щасливих стосунках", – говорить психолог Марі Ленд.

► У них також бувають суперечки, проте вони відбуваються правильно

Психотерапевт Курт Сміт запевнив, якщо між партнерами час від часу не виникають незгоди, тоді вони або нечесні, або не люди.

Незгоди – це не проблема шлюбу – це нормально. Поганим для шлюбу може бути те, як саме пари дають раду своїм незгодам або коли вони цього не роблять,

– зазначив Курт Сміт.

Він пояснив, що суперечка – це нагода попрактикуватися у розв'язанні конфліктів та розвинути навички спілкування. Курт Сміт порадив звернути увагу на те, як сперечаєтеся, наприклад, чи злитеся, чи кричите, чи лаєтеся, чи відгороджуєтеся одне від одного.

Кожному із партнерів варто скласти список власних поганих звичок та використати наступні суперечки для того, щоб навчитися реагувати на незгоду інакше.

► Завжди цілуються при зустрічі та прощанні

На думку психологині Саманти Родман, це важлива звичка, яка підтверджує, що між партнерами є зв'язок. Багато людей, які перебувають у нещасливих стосунках, кажуть, що не можуть пригадати, коли вони перестали цілуватися при зустрічі та прощанні – це зникло.



Як зустрічаються та прощаються / Фото Freepik

"Коли ви приділяєте час тому, щоби встановити зоровий контакт із вашим партнером та поцілувати його, це показує, що ваші стосунки пріоритетні для вас навіть у найзаклопотаніші ранки чи вечори", – додала Родман.

► Щедрі на компліменти

"Усім потрібні компліменти. Особливо потрібні вони від партнера", – пояснив професор соціології та сексолог Пеппер Шварц.

► Публічний прояв прихильності

"Найщасливіші пари не бояться демонструвати потяг одне до одного – навіть на публіці. Вперед, візьміть за руку свого чоловіка чи дружину, коли ви на шопінгу в торговельному центрі, або притуліться, коли дивитеся кіно з друзями", – порадив психотерапевт, який працює з проблемами родини та шлюбу, Аарон Андерсон.

► Стосунки та час, який вони проводять разом, є їхнім пріоритетом

Коуч Селеста Хіршмен повідомила, що на початку стосунків закохані не можуть відірватися одне від одного. Проте минає час, і часто відірватися вони вже не можуть від своїх смартфонів чи комп'ютерів. Натомість пари, чиї пріоритети – це проводити час разом, проявляти любов та розвиватися в сексуальній сфері – найщасливіші.

► Часто сміються разом

Доктор Саманта Родман пояснила, коли пари втрачають звичку сміятися разом, їх стосунки ризикують стати безрадісними.

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► Не уникають розмов про гроші

"Сварки через гроші – це одна з найпоширеніших причин розлучення. На жаль, більшість пар уникають розмов про гроші, доки в них не виникають настільки великі проблеми, що їх уже не можна ігнорувати. Змусити себе поговорити про гроші, доки не виникне велика проблема – це одна з наймудріших речей, яку ви можете зробити задля того, щоби ваш шлюб був щасливим та довготривалим", – пояснив психотерапевт Курт Сміт.