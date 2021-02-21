Не усі люди вміють просити вибачення, хоча й може здаватися, що тут немає нічого складного. Як це робити правильно та не розпочинати нового конфлікту – читайте у матеріалі.

► Не просіть вибачення за те, що вже багато разів траплялося

Якими б щирими й чуйними не були слова, співрозмовник навряд чи їм повірить. Навіть не тому, що щось вже відбувалося раніше. А тому що, швидше за все, минулого разу вибачення були схожими. Ситуація трапилася ж знову, отже, роботи над собою не було.

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► Не говоріть фрази "хотіла чи хотів як краще"

"Хотіла як краще" – це синонім фрази "Мені все одно, як хочеш ти. Я знаю що потрібно". А це вже говорить про байдужість до почуттів та емоцій партнера. Більш того, такі слова демонструють егоїзм і бажання бути кращим за когось. Це дуже негативні риси, які завжди відштовхують людей.



Як не треба просити пробачення / Фото LovePanky

► Не робіть співрозмовника першопричиною злості

Наприклад, зранку під час сварки можна вигукнути звинувачення, що у партнера відсутній смак та він нічого не розуміє. Після такого інциденту краще сказати: "Вибач, я погарячкувала", проте не потрібно стверджувати, що насправді це він винний, адже мав інакше реагувати.

► Не просіть забути про те, що трапилося

Рано чи пізно проблема завершиться й навіть осад від неї розвіється. Проте не потрібно говорити про це одразу.



Не просити забути, що трапилося / Фото Blue Line Style​

Така поведінка свідчить про те, що немає розуміння усього болю та не зроблено висновків. Співрозмовник буде відчувати себе ще більш приниженим і скривдженим.

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► Не вибачайтеся, використовуючи жарти

Це виглядає нещиро та образливо. Буде з'являтися відчуття, що партнер знущається та навіть не приховує цього. Звичайно, після такої розмови можна цілком законно ображатися на людину. Тому з жартами в серйозних ситуаціях потрібно бути дуже обережними.