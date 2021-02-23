Ознаки, що в стосунках не все гаразд: які сигнали не можна ігнорувати
Стосунки закоханих не обов'язково можуть зіпсувати образи чи гучні сварки. Проблемою навіть може стати відчуття, що це не "своя" людина. На які ознаки варто звернути увагу – читайте у матеріалі.
Джерело:The Independent
Психологиня Барбара Блумфілд повідомила, що, коли один партнер принижує іншого та ставиться до нього з неповагою, наодинці або публічно – це пряма ознака, що у пари не все гаразд.
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Ще одною ознакою емоційного аб'юзу вона назвала момент, коли партнер неймовірно милий на людях, проте повністю змінюється наодинці.
Одна з перших ознак домашнього насильства – це коли людина не хоче, щоби її партнер бачився з друзями та рідними чи працював поза домом. Така поведінка має тенденцію поступово наростати, і вона є ознакою контролюючого партнера,
– повідомила психологиня Барбара Блумфілд.
Вона зазначила, що помилково вважати "дзвіночком", коли людині в буквальному сенсі "немає чого сказати" партнерові. Це ще не означає, що у пари немає спільного майбутнього. Наприклад, причина може бути у тому, деяким чоловікам та жінкам потрібна допомога, аби навчитися спілкуватися.
Допомога у спілкуванні / Фото Stocksy United
На думку психологині, навіть коли ловите себе на тому, що уявляєте своє життя без свого партнера або з кимось іншим, це не говорить про те, що ваші стосунки приречені. Мрії про альтернативні сценарії – це дуже здорова річ.
Усі ми уявляємо різні варіанти майбутнього. Це може бути хорошим способом нагадати собі про те, що ми цінуємо в нинішньому розкладі. Я завжди питаю клієнтів, котрі перебувають у глухому куті: "Чи можете ви досягти того, що хочете у житті, та залишитися в цих стосунках?",
– повідомила Барбара Блумфілд.
Психологиня зазначає, що потрібно бути уважними в тому випадку, якщо з партнером постійно відбуваються сварки з одного й того ж приводу. Це вже не здорова річ, а ознака глибокої проблеми.
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"Зазвичай у тому, чому ми обираємо наших партнерів, є якийсь неусвідомлений елемент. Часом причина – не дуже здорова. Відтак дуже важливо розуміти, чому ми можемо повторювати одні й ті самі патерни", – додала Блумфілд.
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