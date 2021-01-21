Під час цукерково-букетного періоду в закоханих шалено вирують почуття. Що робити, коли цей період минув та як зміцнити зв'язок між партнерами – читайте далі.

Поцілунки

Дослідження в області людських відносин продемонстрували, що між закоханими щодня поцілунок повинен тривати не менше 6 секунд. Про це повідомили у виданні Cosmo.

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Пояснюючи тим, що цей проміжок часу занадто довгий, щоб цілувати когось, хто не особливо симпатичний. Тому мозок оцінює це, як дзвіночок важливості партнера та дарує відчуття безпеки.

Обійми

Міцні обійми повинні бути не менше 20 секунд. Доведено, що через цей час тиск і пульс зменшуються, тривожність зникає, а на зміну їй приходить гормон окситоцин. Аналогічним чином зростає довіра до партнера та відчуття безпеки.



Обійми / Фото ABC​

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Увага

Приділяйте одне одному достатньо уваги. При цьому не потрібно гортати соціальні мережі чи читати робочі листи. Сюди можна включити і поцілунок, і обійми, і розмова про будь-що. Уміння цікавитися справами, слухати й чути одне одного дарує відчуття важливості.