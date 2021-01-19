Науковці провели дослідження, аби зрозуміти, яка причина чоловічої зради. Результат їх роботи змінив уявлення на те, що підштовхує чоловіків до таких дій.

Психолог Гаррі Ньюмен, який є автором книги "Правда про зраду", зробив нове дослідження. Про це повідомило видання Cosmo.

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Для цього Ньюмен опитав понад 200 невірних чоловіків, аби дізнатися, що саме підштовхнуло їх до зради. Згідно з результатами дослідження, 48% повідомили, що зрадили через "емоційну незадоволеність".

Чоловіки чутливіші, ніж може здатися, на перший погляд, ніж сприймає їх суспільство. Вони потребують похвали й захоплення. Якщо недоотримують цього в сім'ї, намагаються знайти на стороні,

– повідомив Гаррі Ньюмен.

Згідно з дослідженням, необхідну похвалу і визнання представники сильної статі можуть отримати в офісі. Саме тому понад 40% зрад трапляється з колегами по роботі.

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Також психолог дізнався, що фізична привабливість жінки, з якою чоловік зраджує, як правило, взагалі не має ніякого значення. 88% опитаних зізналися, що коханка була менш привабливою, ніж їх дружина або постійна подруга. При цьому відчуття провини через зраду має тільки 68% чоловіків.