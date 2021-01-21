Как укрепить связь и ощущение безопасности между влюбленными: 3 важные привычки
Во время конфетно-букетного периода у влюбленных безумно бушуют чувства. Что делать, когда этот период прошел и укрепить связь между партнерами – читайте дальше.
Поцелуи
Исследования в области человеческих отношений показали, что между влюбленными ежедневно поцелуй должен длиться не менее 6 секунд. Об этом сообщили в издании Cosmo.
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Объясняя тем, что этот промежуток времени слишком длинный, чтобы целовать кого-то, кто не особо симпатичен. Поэтому мозг оценивает это, как колокольчик важности партнера и дарит ощущение безопасности.
Объятия
Крепкие объятия должны быть не менее 20 секунд. Доказано, что через это время давление и пульс уменьшаются, тревожность исчезает, а на смену приходит гормон окситоцин. Аналогичным образом растет доверие к партнеру и ощущение безопасности.
Объятия / Фото ABC
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Внимание
Уделяйте друг другу достаточно внимания. При этом не нужно листать социальные сети или читать рабочие письма. Сюда можно включить и поцелуй, и объятия, и разговор о чем-либо. Умение интересоваться делами, слушать и слышать друг друга дарит ощущение важности.
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