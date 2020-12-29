Послання через охоронну систему будинку: як незвично тато почав використовувати подарунок доньки
Коли Ханна Вільямс їхала навчатися в інше місто, вона встановила на двері в будинку батьків розумний дзвінок, який оснащений камерою спостереження. Проте рідні знайшли ще одне застосування звичайної охоронної системи.
Донька планувала, що завдяки розумному дзвінку зможе залишатися з батьками на зв'язку, заглядаючи інколи до них через додаток на смартфоні. Про це повідомило видання CNN.
Цікаво Поліцейський удочерив дівчинку, яку врятував від побоїв батьків: зворушлива історія
Ханна зізналася, що постійно не перевіряла додаток, проте коли таки зайшла, знайшла десятки відео. Виявилося, що батько Чак Вільямс залишав їй щоденні повідомлення.
Сьогодні вранці тут, в Мюрреї, холодно. Звичайно, що сумую за тобою. Люблю тебе. Вдалого дня,
– говорив в посланні Чак Вільямс.
Сам батько повідомив, що мотив таких зворушливих послань досить простий – клятва.
Багато років тому я дав собі клятву, що вона (донька Ханна – 24 канал) жодного дня не проведе, не знаючи, що я її люблю,
– повідомив Чак Вільямс.
Ханна змонтувала кілька послань батька та опублікувала ролик на своїй сторінці в фейсбуці. Безліч глядачів були розчулені зворушливими повідомленнями батька і його ідеєю.
Важливо Батько 30 годин набивав тату, аби допомогти сину побороти комплекси: реакція хлопчика – відео
Сам тато не очікував такої реакції та задумався щодо іншої важливої деталі. "Я б, напевно, вимив двері, якби знав, що це побачить хтось ще, крім Ханни", – додав Чак.
Поділитися новиною