Коли Ханна Вільямс їхала навчатися в інше місто, вона встановила на двері в будинку батьків розумний дзвінок, який оснащений камерою спостереження. Проте рідні знайшли ще одне застосування звичайної охоронної системи.

Донька планувала, що завдяки розумному дзвінку зможе залишатися з батьками на зв'язку, заглядаючи інколи до них через додаток на смартфоні. Про це повідомило видання CNN.

Цікаво Поліцейський удочерив дівчинку, яку врятував від побоїв батьків: зворушлива історія

Ханна зізналася, що постійно не перевіряла додаток, проте коли таки зайшла, знайшла десятки відео. Виявилося, що батько Чак Вільямс залишав їй щоденні повідомлення.

Сьогодні вранці тут, в Мюрреї, холодно. Звичайно, що сумую за тобою. Люблю тебе. Вдалого дня,

– говорив в посланні Чак Вільямс.

When Hannah Williams bought her parents a video doorbell, she never expected them to use it the way they did https://t.co/Y35nJEyU3W pic.twitter.com/HpV58DQhef — CNN (@CNN) December 26, 2020

Сам батько повідомив, що мотив таких зворушливих послань досить простий – клятва.

Багато років тому я дав собі клятву, що вона (донька Ханна – 24 канал) жодного дня не проведе, не знаючи, що я її люблю,

– повідомив Чак Вільямс.

Ханна змонтувала кілька послань батька та опублікувала ролик на своїй сторінці в фейсбуці. Безліч глядачів були розчулені зворушливими повідомленнями батька і його ідеєю.

Важливо Батько 30 годин набивав тату, аби допомогти сину побороти комплекси: реакція хлопчика – відео

Сам тато не очікував такої реакції та задумався щодо іншої важливої деталі. "Я б, напевно, вимив двері, якби знав, що це побачить хтось ще, крім Ханни", – додав Чак.