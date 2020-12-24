Джессіка і Джонатан Стенлі зі США люблять фотографуватися всією сім'єю на Різдво. Проте на їх кадрах немає жодної ідилії – тільки хаос та безлад.

Коли пара зробила перше таке фото, вони хотіли показати, що в реальності сімейне життя не така бездоганна. Про це смороду розповіли видання Fox News.

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"Після народження першої дитини ми з Джесікою намагалися зняти ідеальну різдвяну листівку, але все обернулося повною катастрофою. Якщо хтось із нас виходив добре, то інший кліпав. А якщо обидва не кліпали, то дитина плакала", – пригадав Джонатан.

Пара втомилася фотографуватися й вирішили відправити родичам та друзям невдалі знімки. Проте усім близьким вони сподобалися. Наступного разу сім'я вже свідомо зробила іронічну листівку, використовуючи фотошоп.

Проте, коли у пари з'явилася друга та третя дитина, їх листівки стали ще комічнішими. "Хоча у нас тільки 2 хлопчики, таке відчуття, ніби їх 6", – додав Джонатан.

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У 2020 році сини Стенлі полюбили забивати цвяхи, а ще через карантин центри скелелазіння закрилися, і хлопчики стали лазити по дверях. Тому на новому фото з'явилися цвяхозабивний пістолет і лазіння по дверях.

Дивіться фото, які роблять Джессіка та Джонатан Стенлі: