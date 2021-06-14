Немовлят привозили з лікарні до додому по одному. Це допомогло Лорен краще усвідомити, що відбулося.

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"Шостою та останньою привезли Лею, в якої до цього спостерігалися певні проблеми з розвитком", – пригадала Лорен Перкінс.

Щоб встигати годувати, купати і одягати одразу 6 дітей, Лорен довелося розробити щільний графік.

Щоночі я готувала пляшки на наступну добу. Ставила їх у холодильник, на кожній писала ім'я, щоб всі знали, для якої дитини яка пляшка,

– зазначила Перкінс.

Лорен повідомила, що навчилася годувати декількох дітей одночасно. Одна дитина лежить на колінах, інша – на подушці поруч, а третій мама притримує пляшечку ногою.

Годування дітей / Фото Perkins

Крім того, у малюків були власні особливості й потреби. Через це батькам довелося використовувати одразу 4 типи молочної суміші.

Лорен Перкінс переконана, що без підтримки вони з чоловіком не змогли б впоратися з 6 дітьми. Для цього був розроблений спеціальний графік "робочих змін", аби ефективно залучити людей, що прагнули допомогти.

Друзі записувалися до цього розкладу і приходили прямо посеред ночі, щоб годувати дітей та прати їх речі. Без допомоги ми б просто не впоралися,

– розповіла Лорен Перкінс.

Крім того, були люди, які дарували різноманітні речі: від молочних сумішей до одягу та підгузок.

Допомога друзів / Фото Perkins

"Ми отримали так багато їжі, що за рік я ще жодного разу не приготувала вечерю, ми не купили жодного підгузника. Я можу порахувати на пальцях упаковки суміші, за які заплатила сама. Я ніколи не залишалася одна під час годування або вечірнього купання", – повідомила Лорен на святкуванні року її дітей.

Разом із тим, як діти подорослішали, змінилися і проблеми: "Привчити їх усіх до горщика – було справжнім жахом. Зрештою ми все ж впоралися", – пригадал мама.

Сім'я з 6 дітьми / Фото Perkins

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З роками діти ставали більш самостійними. "Все перетворилося на своєрідний контрольований хаос. Тут завжди шумно, тут купа людей і різного мотлоху. Це дуже дивна система, але все-таки вона працює", – зазначили батьки 6 дітей.