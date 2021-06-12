Майкен Уолл Ейде з чоловіком Джуліаном Брофи давно чекали, що їх син Ейден Джеймс скаже своє перше слово. Хлопчик давно вже щось белькотів і навіть намагався сказати "тато".
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Коли сім'я снідала у себе вдома, Майкен попросила сина сказати слово "мама", що хлопчик і зробив. При цьому голос у дитини був такий низький і дивний, що жінка порівняла його з демонічним.
Такого потужного звуку від 16-місячної дитини ніхто не очікував. Джуліан, який тримав на руках хлопчика, не зміг стримати сміх.
Ми так сильно сміялися, коли почули це. Ейден досі іноді так говорить слово "мама",
– пригадала Майкен.
Джуліан поділився веселим відео з першим словом Ейдена у соціальних мережах й ролик зібрав тисячі лайків та сотні коментарів.
- "Подивився ролик кілька разів, щоб переконатися, що це не озвучка".
- "У цього хлопця велике майбутнє в озвучці або в музиці".
- "Він чудовий".
- "Чи не пробували побризкати його святою водою?".
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Дивіться відео першого слова малюка: