Майкен Уолл Ейде з чоловіком Джуліаном Брофи давно чекали, що їх син Ейден Джеймс скаже своє перше слово. Хлопчик давно вже щось белькотів і навіть намагався сказати "тато".

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Коли сім'я снідала у себе вдома, Майкен попросила сина сказати слово "мама", що хлопчик і зробив. При цьому голос у дитини був такий низький і дивний, що жінка порівняла його з демонічним.

Такого потужного звуку від 16-місячної дитини ніхто не очікував. Джуліан, який тримав на руках хлопчика, не зміг стримати сміх.

Ми так сильно сміялися, коли почули це. Ейден досі іноді так говорить слово "мама",

– пригадала Майкен.

Джуліан поділився веселим відео з першим словом Ейдена у соціальних мережах й ролик зібрав тисячі лайків та сотні коментарів.

"Подивився ролик кілька разів, щоб переконатися, що це не озвучка".

"У цього хлопця велике майбутнє в озвучці або в музиці".

"Він чудовий".

"Чи не пробували побризкати його святою водою?".

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Дивіться відео першого слова малюка: