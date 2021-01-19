Народні депутати пропонують гарантувати право кожної дитини отримувати дошкільну освіту в установі, яка найбільш доступна і наближеному до місця проживання.

Депутати зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо забезпечення територіальної доступності дошкільної освіти. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

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Народні депутати пропонують доповнити закон новою статтею – "Територіальна доступність дошкільної освіти". Згідно з нею, органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів дошкільної освіти для забезпечення територіальної доступності.

Кожна дитина має право отримати дошкільну освіту в установі дошкільної освіти, яка найбільш доступна і близька до місця проживання,

– зазначили в законопроєкті.

Також вказали, що це не обмежує право батьків вибирати іншу установу дошкільної освіти відповідно до законодавства.

Автори законопроєкту також пропонують доповнити закон ще однією статтею – "Черговість зарахування дітей до закладів дошкільної освіти". Згідно з нею, в першу чергу в установи дошкільної освіти зараховуватимуться всі діти, які проживають на відповідній території й це підтверджено.

А також брати та сестри, в тому числі усиновлені, які здобувають освіту в цьому дошкільному закладі чи діти працівників цієї установи.

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У другу чергу на вільні місця зараховуватимуться діти, які не проживають на території обслуговування даної установи дошкільної освіти.