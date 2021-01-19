Зачисление ребенка в детский сад: какие изменения предлагают народные депутаты
Народные депутаты предлагают гарантировать право каждого ребенка получать дошкольное образование в учреждении, наиболее доступное и приближенное к месту жительства.
Депутаты зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании" по обеспечению территориальной доступности дошкольного образования. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
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Народные депутаты предлагают дополнить закон новой статьей – "Территориальная доступность дошкольного образования". Согласно ей, органы местного самоуправления создают и содержат сеть учреждений дошкольного образования для обеспечения территориальной доступности.
Каждый ребенок имеет право получить дошкольное образование в учреждении дошкольного образования, наиболее доступном и близком к месту жительства,
– отметили в законопроекте.
Также указали, что это не ограничивает право родителей выбирать другое учреждение дошкольного образования в соответствии с законодательством.
Авторы законопроекту также предлагают дополнить закон еще одной статьей – "Очередность зачисления детей в учреждения дошкольного образования". Согласно ей, в первую очередь в учреждения дошкольного образования будут зачисляться все дети, проживающие на соответствующей территории и это подтверждено.
А также братья и сестры, в том числе усыновленные, получающие образование в этом дошкольном учреждении или дети работников этого учреждения.
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Во вторую очередь на свободные места будут зачисляться дети, которые не проживают на территории обслуживания данного учреждения дошкольного образования.
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