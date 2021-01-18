Переважно діти не хочуть прокидатися рано та збиратися до садочка. Це перетворюється на істерику малечі та запізнення батьків на роботу. Проте є декілька порад, які зроблять збір до садочка радісним.

Здоровий сон

Щоб дитина прокидалася у гарному настрої, її ліжко повинне бути зручним, матрац – ортопедичним, а кімната обов'язково провітрена перед сном. Про це повідомили у виданні Мой ребенок.

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Крім цього, важливо дотримуватися режиму дня та прокидатися приблизно в один і той же час як в будні, так і у вихідні. Відхилення має не перевищувати 1 години.

Забезпечте дитині здоров'я

Навесні та влітку давайте дитині вітаміни, а також свіжі овочі та фрукти протягом дня. Набагато корисніше давати дитині свіжовичавлені соки, варити компоти, а не куповані лимонади. Також можете ввести у звичку робити з дитиною вранці невелику зарядку.



Здоровий дитячий сон / Фото FirstCry Parenting​

Привчайте дитину до самостійності

Батьки можуть набагато швидше надягнути на малечу колготи й защіпнути куртку, ніж сама дитина. Проте краще, якщо вона з раннього віку буде вчитися робити це самостійно. Це не тільки полегшить дитині життя в дитячому саду, але й буде правильною інвестицією в її розвиток.

Будьте в гарному настрої

Дорослі повинні пам'ятати, що їх настрій дуже впливає на дитину. З ранку вони мають бути спокійними, добрими та налаштованими позитивно. Якщо раптом чимось незадоволені або є бажання серйозно поговорити з крихіткою, краще залишити такий діалог на вечір.



Будьте в гарному настрої / Фото NewsThump​

Розмовляйте з дитиною по дорозі у садок

Ранкові розмови можуть позитивно вплинути на настрій дитини. Обговоріть з сином чи донькою новий мультфільм, його улюблених героїв, розповідайте смішні історії чи вчіть віршики. Зробіть все, щоб дитина із захватом чекала хвилини, коли вийде з вами з дому.

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Не кричіть на дитину

Якщо ви дуже спізнюєтеся, у вас немає часу заспокоювати дитину, яка вередує, – в жодному разі не зривайтеся та не кричіть.