Учні, які рідко снідають в шкільні дні, отримують нижчі оцінки, ніж ті, хто робить це регулярно. Відповідне дослідження провели науковці з Університету Лідса.

Це дослідження продемонструвало, що погане харчування пов’язане з гіршими результатами в школі. Про це повідомила провідна дослідниця доктор Кеті Адольф зі Школи психології Університету Лідса.

Цікаво Головні ознаки стресу у дитини: як можуть допомогти батьки

Для отримання результату опитали 294 учні зі шкіл і коледжів в Західному Йоркширі. Виявилося, що 29% рідко або ніколи не снідали в шкільні дні, в той час, як 18% їли сніданок іноді, а 53% часто.



Сніданок / Фото Pinterest

У дітей, які пропускали сніданок, оцінки були нижчими, ніж у тих, хто снідав часто. Ці висновки залишалися актуальними, навіть коли враховувалися побічні чинники — соціально-економічний статус, етнічна приналежність, стать, вік дітей і індекс маси тіла.

Дослідники з Лідса стверджують, що їх висновки підтверджують заклики розширити програму обмеженого безкоштовного шкільного сніданку в Великобританії, щоб включити в неї всі державні школи Англії.

Важливо Батьки самі заохочують погану поведінку дитини: 7 поширених ситуацій

"У звіті представлені переконливі докази того, що здоровий сніданок покращує успішність дитини. Це підтверджує наші власні висновки про поліпшення концентрації дитини в класі, готовності вчитися, поведінки та пунктуальності", — додав керівник Національної програми шкільних сніданків Нікола Долтон.