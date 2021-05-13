Задля онучки дідусь намагається позбутися алкогольної залежності: як чоловіку допомагає Тікток

Британець Стівен Аукер, якому 64 роки, спробував перший алкогольний напій у віці 12 років. З того часу він не переставив пити, поки у його житті не з'явилася онука, що стала його стимулом.

Чоловік розповів, що міг випивати понад 60 літрів пива в тиждень. Тільки у віці 20 років він вирішив, що йому пора позбавлятися від алкогольної залежності.

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"Я почав пити, коли мені було 12 років. У 14 років я пив регулярно. Тільки у 20 років я став переживати через те, скільки я п'ю", – пригадав Стівен Аукер.

Британець багато років намагався позбутися алкогольної залежності. Для цього він відвідував індивідуальну терапію та групові заняття з психологом. Проте нічого Стівену не допомагало й він продовжував пити.

Тільки після того, як у нього з'явилася онука, чоловік вирішив змінитися. Він дуже хотів частіше спілкуватися з дівчинкою, проте не міг цього зробити, адже майже постійно був нетверезим.

Через 30 років в моєму житті з'явилася вагома причина, щоб кинути пити – моя онука. Одного разу я зрозумів, що не можу спілкуватися з нею. Я завжди був занадто втомленим або п'яним, щоб вийти на прогулянку з онукою,

– повідомив Стівен Аукер.

"Я усвідомив, що пройде зовсім небагато часу, перш ніж вона зрозуміє, що зі мною щось не так. Що я – алкоголік. Я хотів щось зробити перш ніж це станеться", – додав Аукер.

Щоб ділитися своїми успіхами, дідусь завів власний канал в соціальній мережі TikTok. Вже за 24 години після першої публікації, у Стівена з'явилася перша тисяча підписників. Люди активно підтримували його та ділилися своїми історіями, які пов'язані із залежностями.

Стівен Аукер повідомив, що з моменту заснування каналу він не пив алкоголь, замінивши його водою, чаєм і апельсиновим соком. Зараз він продовжує знімати ролики про свій шлях до тверезого життя і спілкуватися з підписниками.

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Чоловік сподівається, що завдяки підтримці й мотивації, яку щодня отримує від спілкування в соціальних мережах, він зможе назавжди позбутися від алкогольної залежності.