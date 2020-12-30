В суспільстві встигли сформуватися певні тези щодо зради, які начебто мали допомогти пояснювати ті чи інші вчинки та події. Насправді це все міфи, які можуть тільки зіпсувати стосунки.

► Міф: якщо тягне до іншого, це означає, що у вас зараз невідповідний партнер

Сімейний психотерапевт Інна Хамітова розповіла виданню Elle, що реагувати на інших людей – природно. Зустрівши когось привабливого, нормально відзначити це.

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Проте потім людина здійснює вибір: що нам з усім цими відчуттями робити? Чи будемо ми зберігати вже наявні, сформовані стосунки? Або спробуємо вступити в нові відносини, а потім в наступні й так далі, без кінця? Це рішення залежить від людини, а не від її постійного партнера.

► Міф: зрада означає, що в парі існують проблеми

Багато зрад відбуваються ненавмисно і не пов'язані зі стосунками усередині пари. Вони просто відбуваються, коли сходиться декілька умов: виникає потяг і одночасно виникають відповідні обставини.



Зрада / Фото Teletype

► Міф: партнери зраджують, якщо не отримують в шлюбі того, чого потребують

Уявімо ситуацію: двоє закохані одне в одного, у них повне взаєморозуміння, але потреба в сексуальних відносинах не збігаються. Чи буде хтось із партнерів "йти на сторону"? Можливо, що так. Або модна спробувати врегулювати свої бажання іншим способом, скажімо, завдяки підвищенню фізичної активності.

► Міф: це просто дружба

Якщо у нас є друг або подруга протилежної статі, з ним або з нею може встановитися більш тісний емоційний зв'язок, ніж з партнером. Якщо ми дружимо з кимось більше, ніж з чоловіком чи дружиною, то це не "просто дружба". Навіть якщо сексуальних відносин немає і не передбачається. Проте партнер може усе це сприйняти, як зраду.

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► Міф: якщо зраду ігнорувати, то вона "сама пройде"

Зради можуть бути різні: емоційні, сексуальні, емоційно-сексуальні. Але в будь-якому з цих випадків стосунки поза парою – це завжди загроза. До того ж це змушує партнерів приховувати свої вчинки та свої почуття. Таємниця перетворюється в стіну, яка поступово відокремлює партнерів одне від одного.