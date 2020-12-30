В обществе успели сформироваться определенные тезисы об изменах, которые якобы должны помочь объяснять те или иные поступки и события. На самом деле это все мифы, которые могут только испортить отношения.

► Миф: если тянет к другому, это значит, что у вас сейчас неподходящий партнер

Семейный психотерапевт Инна Хамитова рассказала изданию Elle, что реагировать на других людей – естественно. Встретив кого-то привлекательного, нормально отметить это.

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Однако затем человек осуществляет выбор: что нам со всем этими ощущениями делать? Будем ли мы сохранять уже имеющиеся, сформированные отношения? Или попробуем вступить в новые отношения, а затем в следующие и так далее, без конца? Это решение зависит от человека, а не от его постоянного партнера.

► Миф: измена означает, что в паре существуют проблемы

Многие измены происходят нечаянно и не связаны с отношениями внутри пары. Они просто происходят, когда сходится несколько условий: возникает влечение и одновременно возникают соответствующие обстоятельства.



Измена / Фото Teletype

► Миф: партнеры изменяют, если не получают в браке того, в чем нуждаются

Представим ситуацию: двое влюблены друг в друга, у них полное взаимопонимание, но потребность в сексуальных отношениях не совпадает. Будет ли кто-то из партнеров "идти на сторону"? Возможно, что да. Или можно попытаться урегулировать свои желания другим способом, например, благодаря повышению физической активности.

► Миф: это просто дружба

Если у нас есть друг или подруга противоположного пола, с ним или с ней может установиться более тесная эмоциональная связь, чем с партнером. Если мы дружим с кем-то больше, чем с мужем или женой, то это не "просто дружба". Даже если сексуальных отношений нет и не предвидится. Однако партнер может все это воспринять как предательство.

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► Миф: если измену игнорировать, то она "сама пройдет"

Измены могут быть разные: эмоциональные, сексуальные, эмоционально-сексуальные. Но в любом из этих случаев отношения вне пары – это всегда угроза. К тому же это заставляет партнеров скрывать свои поступки и свои чувства. Тайна превращается в стену, которая постепенно отделяет партнеров друг от друга.