Пари, які сплять, тісно притулившись одне до одного, набагато щасливіші в стосунках ніж ті, хто цього не робить.

Відповідне дослідження провели в університеті Хартфордшира у Британії. Про це повідомило видання Cosmo.

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Психологи опитали понад тисячу пар, щоб з'ясувати, в якій позі вони сплять та наскільки вони задоволені стосунками.

Понад, 86% пар, які сплять на відстані менше, ніж 5 сантиметрів одне від одного, вважають свої стосунки абсолютно щасливими та гармонійними. А ті, хто сплять на відстані понад 50 сантиметрів, задоволені стосунками тільки в 66% випадків.



Міцні стосунки / Фото Freepik​

"Різниця в наявності дотиків. Понад 94% пар, які вночі тілесно контактують одне з одним, задоволені своїми стосунками, в той час, як ті, хто не доторкається до партнера під час сну, задоволені лише у 68% випадків", – прокоментував співавтор дослідження Річард Уайзмен.