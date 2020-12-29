Психологи вважають, якщо в когось з партнерів зникло кохання, то стосунки не врятувати. Аби перестати обманювати себе, варто звернути увагу на 6 найочевидніших ознак того, що про кохання у ваших відносинах не може бути й мови.

Розраховуєте тільки на себе

Наприклад, намагаєтеся самостійно розв'язати дрібні проблеми, аби уникнути допомоги партнера та сварок. Про це розповіло видання Elle.

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Приблизно про це говорила Ахматова, коли писала: "Стільки прохань у коханої завжди! Тільки в розлюблених їх не бува". Коли партнер з ентузіазмом виконував будь-яке побажання? Правильно – коли любив вас.

Настрій завжди зі знаком мінус

Людина, яка перестала відчувати любов, починає відчувати роздратування. Це відбувається не завжди свідомо й деколи буває складно відрізнити його від звичайної депресії чи тимчасових проблем.

У вашій присутності партнер може роздратовано просити говорити тихіше, не відволікати його питаннями, не дратувати коментарями, не плямкати, не курити, не нити, не заважати йому робити будь-що. Претензії ростуть, мов снігова куля, а ви при цьому відчуваєте себе загнаною в кут.



Критика від партнера / Фото Psychology Today​

Якщо це триває не пару днів, а місяці та роки, то варто визнати очевидне: тільки зникнення любові робить партнера дратівливим та прискіпливим.

Втрачена легкість

Любов – це не тільки пристрасть, але й відчуття комфорту, розуміння, довіри та спільних інтересів. Вам не повинно бути важко – інакше це говорить про те, що щось пішло не так і виникла невротична історія на тему болісних відносин, комплексів і образи.

Конфлікти та сварки трапляються в кожній парі, проте, якщо період затягнувся, потрібно подивитися на ситуацію тверезо, щоб зрозуміти, що зламалося.



Подумати над ситуацією / Фото Two Minute Parenting​

Мовчання стало обтяжливим, діалог не клеїться, а всі спроби влаштувати романтику або звичайну розмову – перетворюються в театральну виставу, де є все, крім атмосфери затишку і радості. На жаль, зникнення з відносин легкості та можливості відкрито обговорити проблему – один із сигналів, що рятувати вже нічого.

Не хоче проводити разом час

Партнер почав затримується на роботі, частіше проводить час з друзями, просить не турбувати його. Усе вказує на те, що він почав уникати.

З часом пристрасть може піти, проте в стосунках, де є почуття, немає місця ситуаціям, коли чоловік під будь-яким приводом намагається зникнути з дому і знайде безліч виправдань такої поведінки. У нього можуть з'явитися нові заняття та інтереси, нові знайомі, все частіше намагається йти від пояснень і називає питання "виносом мозку". Відповідь на питання, що пішло не так, одна: кохання більше нема.

Немає спільних планів

У здорових стосунках у людей завжди є спільні цілі та обговорення планів щодо їх досягнення. Це вважається нормальним.

Небажання ділитися планами, обговорювати проблеми, відсутність інтересу – сигнали того, що чоловік перестав відчувати емоції. Як тільки, говорячи про майбутнє, з лексикону йде займенник "ми", варто задуматися, що щось пішло не так.

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Постійно критикує

Розлюбивши, партнер дозволяє собі без поваги ставитися. Наприклад, він може почати висміювати ваші недоліки, дорікати за слабкості, знецінювати досягнення. Не варто тішити себе марними вмовляннями, що він просто втомився і періодично зривається через дрібниці. Він перестав вами дорожити.