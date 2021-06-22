• Кричати

Це один з найпопулярніших методів виховання і покарання. Проте психологи стверджують, що це не тільки марний, але й небезпечний підхід. Перебуваючи у стані страху та напруги дитина не розуміє, що їй намагаються пояснити. Батькам краще змінити крик на спокійне спілкування. Крім того, важливо пояснювати дитині її помилки.

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• Говорити образливі слова

Вживаючи образливі слова, аби змусити дитину відчувати себе винуватою, батьки позбавляють її адекватної самооцінки. Через це малюк може вирости образливим з постійним відчуттям провини.



Говорити образливі слова / Фото FirstCry Parenting

• Сміятися над дитиною

Маленькі діти не розуміють сарказму або іронії, а діти старшого віку сприймають жарти "близько до серця". Таким чином батьки позбавляють дитину відчуття власної гідності.

• Бити

Будь-яка форма фізичного насильства – табу в вихованні. Якщо батьки застосовують фізичне покарання до дитини, то готуйтеся до того, що вона виросте людиною з серйозними психічними травмами. Фізичне насильство абсолютно неприпустимо і не може бути частиною виховного процесу.

• Ігнорувати

Караючи дитину відстороненістю, батьки ризикують назавжди зруйнувати довірливі відносини. Діти мають гостру потребу в емоційній підтримці мами й тата. Ігноруючи малюка, вони здійснюють над ним сильний психологічний тиск.



Ігнорування дитини / Фото Shine365

• Погрожувати

Якщо батьки погрожують дитині покаранням, вони не тільки маніпулюють, а залякують її. Такий метод виховання призводить до того, що дитина перебуває в постійному страху та стресі.

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• Ображати

Це табу нічим не відрізняється від фізичного насильства, адже словесне приниження завдає непоправної шкоди психіці дитини. Відмовтеся від лайок, агресії в словах, нецензурних і недоречних слів в присутності малюка.