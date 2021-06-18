"Ти сильний, сміливий, щасливий, красивий".

Ці фрази потрібно говорити дитині, якщо вона незадоволена, коли дивиться на себе в дзеркало. Задля підвищення самооцінки малюку важливо чути такі слова.

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"Ти добре можеш упоратися із завданням! Дякую за допомогу!".

Схвалення та подяка від батьків підвищують самооцінку дитини. Крім цього надихають її вдосконалювати свої вміння та показати мамі й татові, на що ще вона здатна.

"Щодня у тебе виходить це дедалі краще! Не зупиняйся".

Такими фразами батьки допомагають дитині не зупинятися на досягнутому та йти далі. Також це може бути корисно, наприклад, коли син чи донька опановують якийсь вид спорту. Це допоможе підбадьорити та надихнути.

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"У тебе гарні задатки в цій галузі! Ти можеш стати успішною людиною".

Надихайте дитину, але не обіцяйте, що вона обов’язково стане Білл Гейтсом. Попередьте її, що для того, аби досягти високих результатів, стати забезпеченою, варто дуже багато працювати та не боятися труднощів.

"Як тобі це вдається, навчи мене".

Це приємно буде чути як малюку, який збудував вежу з кубиків, так і підлітку, який розуміється на гаджетах, може пояснити важливу інформацію. Дитина радіє, що її вміння стали у пригоді батькам, а ще вона може навіть відчути себе у ролі вчителя.

"Я люблю тебе".

Без упевненості в тому, що дитину люблять, їй важко гармонічно розвиватися. Ви не помічали, як дитина у 2 – 4 роки часто запитує: "Мамо (тато), ти мене любиш?".

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Діти хочуть чути позитивну відповідь, адже це допомагає їм по життю. Малюкові також подобається говорити батькам про свою любов.