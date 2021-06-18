Казати хлопчикам, що чоловіки не плачуть

Люди вважають, що така установка допоможе виростити сильного чоловіка. Проте це не так.

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Багато хто не помічає, що це не формування чоловічого характеру, а відмова від емоцій, що, навпаки, робить особистість уразливою. Людина вважається сильною, коли може проявляти всі свої емоції, показувати себе справжню.

Якщо хлопчик у дитинстві плаче, то це дає йому можливість загартовуватись, як сталь, та бути у майбутньому сильним. Якщо ні, то ця слабкість може "вилізти" у віці 40 – 50 років.

Ділити іграшки на дівчачі та хлопчачі

У сучасному світі, наприклад, перукарем може працювати й чоловік, й жінка. Шити сукні може чоловік, а працювати у поліції – жінка. А такий поділ іграшок у дитинстві – нав’язування свого бачення.

Це свого роду маніпуляція, яка призводить до того, що дитина потім не може зробити самостійний вибір. Найголовніший біль у цьому, що вона не щаслива і не здатна на 100% реалізувати свій потенціал,

– пояснила Наталя Єжова.

Іграшки для дітей / Фото Parents

Виховувати дівчаток як домогосподарок, а хлопчикам казати, що хатні обов'язки – не їхня справа

За словами Наталі Єжової, наказовий тон у вихованні дітей ні до чого хорошого не приводить. Важливо давати дітям експериментувати. Якщо вбивати інтерес до хатніх справ чи побуту одразу, то потім людина вже просто не зможе цим займатися. Та й загалом не зможе експериментувати в усіх справах. Життя стає нецікавим, не вистачає енергії на будь-яку діяльність.

Хатні обов'язки дітей / Фото Girneli Gazetesi

Забороняти хлопчикам приміряти мамині сукні чи туфлі

У будь-якому випадку в хлопчика чи дівчинки є процес самоідентифікації: вони помічають, що відрізняються одне від одного. Дівчинка, звісно ж, самоідентифікується з мамою, але також може спробувати себе і в ролі хлопчика.

Хлопчик розуміє, що є рольова модель – батько, тож повторює все за ним. Але йому все одно цікаво зрозуміти, як то – побути в сукні. Це потрібно навіть для того, щоб він усвідомив: ходити на підборах боляче, а в сукні – незручно.

Прищеплювати навички догляду за собою та дотримання особистої гігієни лише дівчаткам

"Охайність та ретельний догляд за собою – важливий аспект і для чоловіків, і для жінок. Це все наше здоров’я. Наприклад, стереотип, що чоловічі руки мають бути сильними, але неважливо, як вони виглядають, – це застаріле судження", – зазначила Наталя Єжова.



Ретельний догляд за собою / Фото Belux Care

Змушувати хлопчиків займатися лише спортом

Важливо визначати та розвивати сильні сторони людини, хоч якої б статі вона була. Може народитися хлопчик, у якого є дар до гри на скрипці чи дівчинка, яка схильна до заняття боротьбою. Важливо не те, що хочеться розвинути батькам, а те, що в дитини проявляється та розвивається самостійно.

Не проявляти багато ніжності до хлопчика

Коли ми торкаємося дитини, то в неї закладається почуття безпеки. Якщо мама не бере малюка на руки, не гладить його, не цілує, то немає базової довіри до світу. Це стосується всіх.

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Якщо цього немає, то хлопчик може бути агресивним та відчувати небезпеку. Найгірше навіть не те, що він не наситився ніжністю, а те, що не зможе сам її проявляти.