Під час свят у закоханих можуть виникнути проблеми, які можуть зашкодити стосункам. Сімейні терапевти пояснили, як із найпопулярнішими з них впоратися.

Витрати на свята

Усі витрати, які відбуваються на свята, можуть привести до непорозумінь у парі. Ще більш серйозні проблеми можуть бути у випадку, якщо один про все мовчатиме й не обговорюватиме. Про це повідомили у виданні The Huffington Post.

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Аби не було відчуття фінансової зради, варто усе обговорювати та складати реалістичний фінансовий план на святковий період. Партнерам потрібно разом вирішити, скільки грошей вони можуть витрати.

Різні святкові традиції

Різдвяні традиції, які були в дитинстві, мають міцний емоційний зв'язок з нами. Тому ми не такі гнучкі, щоб їх змінювати. Партнерам важливо постійно пам'ятати, що тут немає кращого чи гіршого способу.



Сімейні традиції / Фото Freepik

Наприклад, вони можуть чергувати традиції або взяти частину традицій з кожної родини й об'єднати їх. Або взагалі можуть вигадати щось своє. Про це зазначив сімейний терапевт Вініфред Райлі.

Різна філософія подарунків

Хтось з партнерів може вважати, що кількість витрачених грошей на подарунок демонструє, наскільки людина любить. Якщо у закоханих немає домовленості щодо того, які подарунки мають бути, може виникати роздратування та злість.

Щоб цього уникнути, Гібсон радить парі обговорити цю тему і разом вирішити, скільки кожен може витратити на подарунки.

Вирішити, де святкувати, щоб ні з ким не посваритися і не засмутити

Для пари може бути великою проблемою розв'язати питання, з чиєю родиною зустріти Різдво чи Новий рік. Одним з варіантів може бути – чергування. Наприклад, Різдво в одних родичів, Великдень в інших, а наступного року – навпаки.



Сімейне святкування / Фото New Idea​

Якщо запросити обидві родини до себе в помешкання, це може викликати новий рівень стресу у парі. Про це розповів сімейний терапевт Денні Гібсон.

Дати раду з "токсичними" родичами

Якщо дідусь напивається при кожному застіллі, а свекруха нічого доброго не може сказати про вас чи ваших батьків, ймовірно, так буде і цих свят.

У такому випадку може придумати "план Б". Наприклад, придумайте свій секретний сигнал, який означатиме: "Підійди до мене, будь ласка. Мені потрібна твоя допомога".

Перебрати алкоголем

Мова не про сам алкоголь, а про поведінку через той стан, який він надає. Психолог Курт Сміт порадив проговорити між партнерами й скласти план, скільки пити і як добратися додому.

Знайти час на побути разом

Користуйтесь трьома простими правилами: увага, вдячність та прихильність. Це не забирає багато часу чи енергії. Це про вибір, на чому ви хочете зосередитися: любов чи стрес.

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Коли ви концентруєтеся на любові та вдячності й прихильності, свята і стосунки здаються ще кращими. Обіймаєте кохану чи коханого щодня так кажіть "Я люблю тебе" і "Дякую".